Küresel piyasalar merkez bankaları toplantıları öncesinde satıcılı başladı

Dünya genelinde bu hafta, birçok merkez bankasının para politikası toplantısı bulunuyor.

Merkez bankaları toplantılarının haftasında, bazı bankaların artan enflasyon baskılarıyla şahinleşebileceği yani korumacı tedbirlerle sert kararlar alabileceği endişesi, küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.

Küresel piyasalar; Çin'li Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1716

Euro/dolar paritesi ise güne yüzde 0,1 azalışla başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 1,1716'dan işlem görüyor.

ÇİN, JAPONYA VE GÜNEY KORE PİYASALARINDA BUGÜN RESMİ TATİL

Asya'da Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Hong Kong pay piyasasında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

DOLAR/TL 8,6740

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 değer kazancıyla 8,6441'e yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, çarşamba Fed ve Japonya Merkez Bankası, perşembe de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının bekleneceğini ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu