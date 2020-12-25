Küresel piyasalar Noel tatiline girdi

ABD ve Avrupa'da dün başlayan Noel tatili, bugün neredeyse tüm borsalarda devam ediyor.

ABD ve Avrupa'da dün başlayan Noel tatili, bugün neredeyse tüm borsalarda devam ederken, yurt içinde dün Borsa İstanbul'da rekor, döviz kurlarında düşüş getiren pozitif havanın devam etmesi bekleniyor.

BREXIT SONUCA BAĞLANINCA PİYASALARDA RAHATLAMA YAŞANDI

Dün, Noel tatili öncesi küresel piyasaların en önemli gündem maddesi Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin sonuca bağlanması oldu.

AB ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde, beklentiler doğrultusunda bir uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin çok zorlu geçtiğini belirterek "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan buydu." diye konuştu.

Ticaret anlaşması, 1 Ocak 2021'den itibaren tarafların gümrüksüz ve herhangi bir kesinti olmaksızın ticaret yapabilmesine imkan tanıyor. Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

TRUMP’IN EKONOMİK DESTEK PAKETİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ CEVAP BULMADI

Öte yandan, gündemin bir diğer önemli konusu olan ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikler artarak devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

ABD BORSASINDA DEĞER ARTIŞI

Dün Noel tatili dolayısıyla yarım gün açık olan New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

Avrupa tarafında, dün başlayan tatil nedeniyle yarım gün açık olan sınırlı sayıdaki borsada düşük işlem hacimli bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 geriledi.

ASYA BORSALARI

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisi yüzde eksi 1,3 ile son 10 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı.

Analistler, bugün reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini belirterek, yurt dışı borsaların kapalı olması nedeniyle yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini kaydetti.