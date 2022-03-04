Küresel piyasalar, nükleer endişeyle negatif seyrediyor

Ukrayna’da, Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde başlayan yangın küresel pay piyasalarına değer kaybı yaşatıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün gece, Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin açıklamasında, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler takip edilirken, artan emtia fiyatları enflasyon ve para politikalatına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkisinin belirsiz olduğunu ancak harcamalar ve yatırımları etkileyebileceğini belirterek Fed'in bu ay faiz oranlarını artırma yolunda olduğunu ifade etti.



Bugün ise Ukrayna'daki gelişmelerle birlikte ABD'de istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından izlendiğini bildirdi.

BRENT PETROLÜN DEĞERİ 110 DOLARDA

Buna göre, dün tedarik endişeleriyle Şubat 2013'den bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde 110 dolarda dengelendi.

ALTININ ONSU 1.936 DOLARDA

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6 değer kazanarak 1.936 dolara çıkmasının ardından, bugün Asya piyasalarında 1.935 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Avrupa pay piyasaları, dün kapanışa yakın artan satış baskısıyla günü yüzde 2'leri aşan düşüşle tamamlarken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne yüzde 2'lere yakın düşüşle başladı.

Bölgeden Rusya'ya yaptırım kararları gelmeye de devam ediyor. Son olarak, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.

Buna karşın, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck dün, Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu söyledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1.1010

Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 1,1010 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde 1,1030'dan alıcı buluyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.

ASYA PİYASALARI SATIŞ AĞIRLIKLI

Asya borsalarında da bugün satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Çin'in son yılların en düşük büyüme hedefini açıklayacağına ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk iştahını azaltırken, bölgede koranvirüs salgınına ilişkin endişeler de varlığını sürdürüyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret ve ödemeler dengesi

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama kazançlar