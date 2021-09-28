Küresel piyasalar Powell'ın sunumunu bekliyor

Tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin de eklenmesiyle küresel piyasalarda belirsizlik arttı. Bugün gözler ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın konuşmasında.

Küresel piyasalarda koronavirüs ve Delta varyantının tedirginlikleri sürerken öte yandan normalleşme ile artan hareketliliğin oluşturduğu enerji arzına yetişilemiyor olması sorunların başını çekiyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik artarken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

ÇİN BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KULLANIMININ AZALTILMASINI İSTEDİ

Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti, bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verdi.

BRENT PETROLDE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK RAKAMI GÖRÜLDÜ

Brent petrolün varil fiyatı da arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürürken, 79,5 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, İngiltere'de ordu akaryakıt istasyonlarındaki olası yığılmaları önlemek için hazırda bekletiliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda bankanın destekleyici duruşunu sürdüreceğini bir kez daha yineledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1705

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa yakın 1,1705'ten işlem görüyor.

Asya'da, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin süreç hala risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ederken, enerji arzında artan problemlerin gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

ÇİN'DE SANAYİ KÂRLILIĞI GERİLEDİ

Bugün açıklanan verilere göre ise Çin'de sanayi sektörü kârlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde 1.391,74 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,8225

Dolar/TL ise dün yüzde 0,69 azalışla 8,8225'e gerilemesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8240 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra, ABD'de toptan eşya stokları ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, eylül ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi