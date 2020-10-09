Küresel piyasalar pozitif görünümü sürdürdü

Küresel piyasalar, ülkelerinde yaşanan olumsuz gelişmeler de olsa genel olarak yaşanan olumlu gelişmelere odaklanarak, pozitif seyrini devam ettiriyor.

Küresel piyasaların pozitif seyrini devam ettirmesinin en büyük nedenini teşvik beklentileri oluşturuyor.

ABD'de New York borsası teşvik beklentileri ile yükseliş eğilimini korudu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, dolar endeksi sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 93,4'e geriledi.

ABD’DE KORONAVİRÜS DESTEK PAKETİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Koronavirüs salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı.

AVRUPA’DA ARTAN VAKALAR, ALICILI SEYRİ ENGELLEMEDİ

Avrupa tarafında, artan koronavirüs vaka sayısı ve bölgesel de olsa yeniden gündeme gelen tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendi.

ALMANYA’DA İFLASLAR GERİLEDİ

Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat ağustosta yüzde 2,4 yükselerek, art arda 4 ay artış kaydederken, ülkede iflas eden şirket sayısı ise temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı.

Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

ASYA'DA ÇİN PAY PİYASASI YÜKSELİŞTE

Bugün, uzun tatil sonrası işleme açılan Çin pay piyasalarındaki güçlü alışlarla Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,7 değer kazanırken, hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığı Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

HİNDİSTAN POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRMADI

Hindistan Merkez Bankası'nın beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te sabit bırakması sonrası Sensex endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.