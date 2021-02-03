Küresel piyasalar pozitif seyirde

Global piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiği yönündeki açıklamalar sonrası, pay piyasaları pozitif bir seyir izliyor.

REDDIİT ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENEN BİREYSEL YATIRIMCILARIN İŞLEMLERİ

Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların işlemleri ile geçen hafta sert yükselen bazı hisse senedi ve gümüş fiyatlarının ise dün yerini hızlı düşüşlere bırakması, pay piyasalarında regülasyona ilişkin soru işaretlerinin şimdilik bir kenara bırakılmasını sağladı.

Kripto para sektörünün devlerinden birisi olarak bilinen GameStop hisselerinin fiyatı dün yüzde 60 değer kaybederken, benzer şekilde geçen hafta bireysel yatırımcıların alımları ile hızlı yükselen AMC'nin hisseleri yüzde 40'ın, BlackBerry'nin hisseleri yüzde 21'in üzerinde düşüş kaydetti.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

New York borsasının genelinde ise yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,57, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

AVRUPA PİYASALARI YÜKSELİŞTE

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 yükseliş kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 46,1, Çin'de 52,0 seviyesine gerilerken, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

BUGÜN ENFLASYON VERİLERİ VE PMI TAKİP EDİLECEK

Bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı TÜFE ve ÜFE

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat dışı PMI