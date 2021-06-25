Küresel piyasalar pozitif seyretmeye başladı

Haftanın son işlem gününde Asya borsaları ve endeks vadelileri tarafında pozitif havanın devam ettiği görülüyor.

Hafta başından bu yana küresel piyasalarda Fed yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına ilişkin "güvercin" ve "şahin" tutum arasında gidip gelen yönlendirmeleri ile dalgalanan piyasalarda dün yoğun veri gündemi takip edildi.

Açıklanan veriler, ekonomik gidişata ilişkin genel olarak olumlu bir görünüm ortaya koyarken, tahvil ve hisse senedi piyasalarında azalan oynaklık dikkati çekti.

Makroekonomi tarafında dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 411 bin oldu. Ülke ekonomisinin yüzde 6,4 büyüdüğü ilk çeyrekte, çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,5 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. ABD'de mayıs ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artışla, öncü dış ticaret açığı da 88 milyar 100 milyon dolarla öngörülerin altında kaldı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerin ardından New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 yükselerek rekor seviyeden kapandı. Dolar endeksi son iki gündür 91,5-91,9 dar bandında seyreden hareketine bugün de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50'nin hemen altında yatay seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİRDE

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi ve Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi'nin haziranda 2,6 puanlık artışla 101,8'e yükselmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dünkü 1,19 seviyelerindeki yatay hareketini bugün de sürdürüyor.

ASYA BORSALARI POZİTİF İLERLİYOR

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif havanın bugün Asya tarafında da devralındığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.