Küresel piyasalar pozitif yönde seyrediyor

Küresel piyasalarda koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve devam eden teşvik beklentileri ile pozitif seyir koruyor.

ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini devam ettirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Haftalık bazda ise sektör bazlı farklılıkların öne çıktığı New York borsasında, Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,55 geriledi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 4,08 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,16 değer kazandı.

AVRUPA PAY PİYASALARINDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Avrupa tarafında, koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hükümetlerin tedbirleri sıkılaştırması ve devam eden Brexit belirsizliğine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün devam ettiği görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,4 geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İngiltere'de FSTE 100 endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,36 azalışla tamamladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 6'ya yakın artarken, euro/dolar paritesi haftanın ikinci yarısında toparlanarak 1,1850 seviyesinde dengelendi.

ASYA BORSALARI POZİTİF

Asya borsaları da yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Çin'de açıklanan sanayi üretim verisinin ekimde yıllık yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2 yükseldi.

ALTININ ONS FİYATI

Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,5 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,3 artışla 43,4 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise geçen haftaki yüzde 3,2'lik değer kaybı sonrası 1.890 seviyelerinde yatay seyrediyor.

DOLAR/TL

Geçen hafta uluslararası piyasada 7,5442'den kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 7,6580 seviyesinden başladı.

MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTISI YATIRIMCININ ODAĞINDA

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları, çarşamba günü Avrupa'nın enflasyon verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve cuma günü yapacağı konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi