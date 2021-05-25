Küresel piyasalar, veri takvimine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere hareketlenen veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiriyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentiler ve artış eğilimindeki emtia fiyatları, enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olsa da pay piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, özellikle ABD ve Euro Bölgesi'nde güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini artırırken, dün teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlar, borsalarda yükselişin ivme kazanmasını sağladı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞTE

ABD'de, New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,99 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 89,8'e geriledi.

AVRUPA BORSALARINDA ALICILI BİR SEYİR

Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 yükseliş kaydetti.

ASYA TARAFINDA PAY PİYASALARINDA POZİTİF BİR SEYİR İZLENİYOR

Asya tarafında, Japonya'da koronavirüs nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin uzatılacağı yönündeki haberlere karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları