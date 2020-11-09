Küresel piyasalar yeni haftada verilere odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası pozitif başlayan yeni haftada, yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı.

SEÇİM GÜNÜNDEN SONRA GELEN OYLARIN SAYILMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Postayla kullanılan oylar nedeniyle çıkan tartışmalarda Donald Trump, seçimin son gününden sonra gelen oyların sayılmamasını istiyordu. Demokratlar ise posta ile gönderilen oyların, seçimin son günü olan 3 Kasım'da mühürlendiği sürece kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

AVRUPA’DA İYİMSER HAVA

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tekrar uygulamaya alınan tedbirlere karşın geçen hafta pay piyasalarında ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, teşvik beklentileri ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserlik fiyatlandı.

BORSALAR YÜKSELSE DE DOLAR KAYIPTA

Cuma günü New York borsasında yatay sayılabilecek bir seyir izlense de haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 6,87, S&P 500 endeksi yüzde 7,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,01 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırarken, dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamladı.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI ARTTI

Bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahı ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8'e varan yükselişler kaydeden pay piyasaları, cuma günü ise karışık bir seyir izledi.

Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 geriledi.

ASYA PİYASALARI POZİTİF

ABD başkanlık seçiminin geride bırakılması ve Çin'de açıklanan ihracat verilerinin beklentileri aşması sonrası Asya borsaları yeni haftaya pozitif başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin göstergelerin gücünü korumasıyla geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kazanan petrol fiyatları da yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 2 artışla 40,6 dolardan işlem görürken altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 değer kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.960-1.970 dolar bandına çıktı.

DÜNYADA ENFLASYON VE BÜYÜME VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Veri takviminde; salı günü Çin'de, perşembe günü ABD ve Almanya’da enflasyon ile cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey'in konuşmalarının takip ediliyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

12.30 Euro Bölgesi, kasım ayı yatırımcı güven endeksi