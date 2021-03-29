Küresel piyasalar yeni haftada verileri takip edecek

Geçen hafta, küresel bazda beklentilerden iyi gelen veriler ve koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarındaki ilerlemeyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Bu hafta da beklentiler pozitif yönde.

Açıklanan verilere göre martta imalat sanayisinin öncü göstergeleri arasında yer alan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), gelişmiş ülkelerde güçlü bir görünüm sergiledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri 8 haftalık yükseliş eğiliminin ardından geçen hafta yüzde 1,67 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu hafta cuma günü ABD'nin mart ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da takip edileceğini söyledi.

NEW YORK BORSASINDA BANKACILIK HİSSELERİNDE POZİTİF SEYİR

Fed'in, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurmasının ardından geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla pozitif bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, dolar endeksinin haftalık bazda yüzde 1 yükseliş kaydetmesi dikkati çekti.

AVRUPA TARAFINDA PİYASALAR OLUMLU İLERLİYOR

Avrupa tarafında, ülke ve şehir bazında koronavirüs salgınına karşın sıkılaştırılan tedbirler ve aşılama çalışmaları gündemin odağındaki yerini korusa da tahminleri aşan makroekonomik veriler cuma günü pay piyasalarını destekledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre Almanya'da, geçen ay 92,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi martta 96,6 puana yükseldi. İngiltere'de ise perakende satışlar şubatta aylık yüzde 2,1 artarak toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Asya borsalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

PETROL VE EMTİA FİYATLARI DÜŞTÜ

Süveyş Kanal'ını tıkayan "The Ever Given" adlı geminin kurtarılması operasyonunda sağlanan ilerleme sonrası petrol ve emtia fiyatlarında da düşüşler dikkati çekiyor.

Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2, bakırın libre fiyatı yüzde 1 değer kaybederken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 azalışla 1.727 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL’DA GERİLEME

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,88 geriledi ve böylece haftalık bazda değer kaybı yüzde 9,6'ya ulaştı. Haftayı 1.382,15 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, geçen hafta en düşük 1.256,32, en yüksek 1.491,99 seviyesini gördü. Cuma günü yüzde 2,05 artışla 8,1134'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0720 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.00 Türkiye, şubat ayı bankacılık sektörü bilançosu

18.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi