Küresel piyasalar yeni haftaya yoğun veri gündemi ile girdi

Küresel piyasalarda bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.

Geçen hafta şirketlerin üçüncü çeyrek kârlarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesinden destek bulan pay piyasalarında, koronavirüs salgınına yönelik endişeler ile ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin tahminlerin altında kalması ve Avrupa'da yıllık enflasyonun son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkması risk iştahını törpüleyen gelişmeler olarak öne çıktı.

Analistler, koronavirüs sonrası küresel ekonomide "yüksek enflasyon", "yetersiz toparlanma" ve "para politikalarının geleceği" çerçevesinde oluşan ana riskler temasının değişmediğini belirterek, bu kapsamda çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak sonuçların ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin önemli olacağını söyledi.

ALTININ ONSU DEĞER KAYBETTİ

Emtia tarafında geçen hafta dolar endeksindeki yükseliş paralelinde altının ons fiyatı yüzde 0,5 değer kaybederek 1.783,4 dolardan ve Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 gerileyerek 83,5 dolardan kapanırken, yeni haftada işlemlerin yataya yakın başladığı görülüyor.

DOLAR/TL PARİTESİ 9,5940

Yurt içi piyasalarda geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.522,04 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda cuma gününü yüzde 0,7 artışla yüzde 9,6073'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5940'tan işlem görüyor.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bu hafta yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları ve Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Fed ve BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Bugün ise küresel çapta açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530-1.550 bandının direnç bölgesi, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ekim ayı İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI