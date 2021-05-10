Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başlangıç yaptı

Küresel piyasalarda bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporu, fiyatlamalar açısından en belirleyici konu olarak öne çıktı.

Analistler, bu hafta ABD'nin veri takviminde, çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Hazinesi'nin, bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceğini bildirdi.

AVRUPA EKONOMİSİNE DAİR İYİ HABERLER VAR

Avrupa tarafında, beklentilerin üzerinde gelen şirket kârları ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Ayrıca, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat da martta yüzde 1,2 artışla 111,5 milyar euroya çıktı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,8 artarak 1,2179 ile 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve 1,2150-1,2170 dar bandında dengelendi.

ASYA PİYASALARI EMTİA FİYATLARINA ODAKLANDI

Asya piyasalarında, yeni haftada gündemin odağında demir, çelik ve bakır gibi emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bulunuyor. Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerinden pay piyasalarında baskıya neden olduğunu belirterek, fiyatların seyrinin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakırın libresi, şu dakikalarda yüzde 3'ü aşan değer kazancıyla tarihi zirvesi olan 4,71 dolardan işlem görüyor. Geçen haftayı yüzde 3,53'lük artışla 1.831 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün 1.838 dolar seviyesinde bulunuyor.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı işgücü istatistikleri

11.30 Euro Bölgesi, mayıs ayı yatırımcı güven endeksi

16.45 ABD, ISM New York endeksi