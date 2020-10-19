Küresel piyasalar, yeni haftaya pozitif girdi

Piyasalar, koronavirüs vaka sayılarının artmasından sonra Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi ile seçim sürecine ilişkin haberin ardından yeni haftaya pozitif başladı.

Analistlere göre, bu hafta ABD'deki başkanlık seçimleri ve teşvik paketine ilişkin haber akışı, gündemin odağında kalmaya devam edecek. Yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı izlenecek.

AVRUPA, KORONAVİRÜS İÇİN ALINAN TEDBİRLERDEN RAHATSIZ

Geçen hafta İngiltere, Fransa ve Almanya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini bildirdi. Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit ile ilgili bir sonuca varılamadı.

Avrupa'da geçen hafta genelinde satıcılı seyreden borsalar, cuma günü gelen tepki alımlarıyla yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, geçen hafta düşüş eğilimine giren euro/dolar paritesi bugün de güç kaybını sürdürerek 1,1710 seviyelerine geriledi.

ABD’DE VERİLER, TEŞVİK PAKETİNİN DURUMU VE SEÇİMLER KONUŞULUYOR

ABD tarafında geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir tablo ortaya koymasının yanı sıra teşvik paketi konusunda da bir neticeye varılamadı. 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yapılan son anketler ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke genelinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan gerisinde olduğuna gösterdi.

Cuma günü ABD'de açıklanan sanayi üretimi ile perakende satış verilerinin karışık bir tablo ortaya koymasının ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Dolar endeksi geçen hafta 93,0-93,9 bandında hareket etmesinin ardından yeni haftaya 93,7 seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı. Geçen hafta yüzde 0,691 seviyelerine kadar gerileyen ve haftayı yüzde 0,747'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,759 seviyelerinde bulunuyor. ABD endeks vadelileri haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrettiği görülüyor.

ÇİN HARİÇ ASYA’DA BORSALAR POZİTİF

Bugün Asya tarafında açıklanan veriler sonrası Çin hariç borsalarda pozitif bir seyir izleniyor. Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüse de söz konusu veri önceki çeyreğe kıyasla toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. Ülkede eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 6,9 ve perakende satışlar yüzde 3,3 artış kaydederek piyasa öngörülerinden daha iyi bir tablo ortaya koydu.

Japonya'da eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 4,9 ve ithalat yüzde 17,1 düşüş kaydederken, bu sonuçlarla dış ticaret fazlası 675 milyar yenle beklentilerin altında kaldı.

Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası doğrudan yatırımlar

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı inşaat üretimi

17.00 ABD, ekim ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi