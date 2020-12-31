Küresel piyasalar yılbaşı tatili etkisine girdi

2020 yılı, küresel piyasalar için özellikle koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve etkin olması ile çok zorlu geçti. Olumsuzluklara direnen piyasalar, açıklanan veriler ve desteklerle yolunu çizdi.

Küresel piyasalar, yarınki yılbaşı tatili öncesi karışık bir seyir izlerken, Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerin tatile bugün başlayacak olması nedeniyle açık olan piyasalarda, sınırlı işlem hacmiyle dalgalı bir görünüm sergilenmesi bekleniyor.

2020'nin kanayan yaralarından biri de Brexit olmuştu. İngiltere'de parlamentonun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı onaylaması, piyasalar üzerinde önemli bir stresin ortadan kalkmasını sağlarken, koronavirüs vaka sayıları ve aşılama uygulamalarının yavaş ilerlemesi piyasaları olumsuz etkiliyor.

NEW YORK BORSASI ILIMLI İLERLİYOR

ABD'de dün New York borsasında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi, dün yüzde 0,3 değer kaybederek 89,6 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

AVRUPA PİYASALARI TATİL HAVASINDA

Avrupa tarafında, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında yaşanabilecek ticaret sorunlarının, yapılan anlaşma ile ortadan kalkmasına karşın pay piyasalarının tatil havasında olduğu görüldü.

Düşük hacimli de olsa dün negatif bir seyir izlenen Avrupa borsalarının bugün önemli bir kısmı, yılbaşına tatiline başlayacak. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

JAPONYA VE GÜNEY KORE KAPALI

Bugün Japonya ve Güney Kore'de piyasalar resmi tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,9 ile beklentilere yakın gerçekleşmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 yükseliş kaydetti. Çin borsasında iyimserliğin AB ile imzalanan yatırım anlaşmasının etkisiyle devam ettiği görülüyor.

BORSA İSTANBUL REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Yurt içinde dün döviz kurları düşüşe, borsa da rekorlara devam etti. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü. Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3740 seviyesinde işlem görüyor.

YARIN PİYASALAR KAPALI

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endeks vadeli işlemlerde oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.