Küresel piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

ABD'de yarınki başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, Fed ve BoE'nin faiz kararları, ABD'nin ekim ayı istihdam raporu ve bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verileri bekleniyor.

Küresel piyasalarda bu hafta, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yanı sıra açıklanacak diğer verilenle birlikte çok yoğun geçecek.

ABD'DEKİ SEÇİM, GÜNDEMİN ODAĞINDA YER ALIYOR

ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ile cuma günkü ABD'nin ekim ayı istihdam raporu ve bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ, RİSK İŞTAĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Geçen hafta açıklanan ABD ve Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme verileri beklentileri aşarak salgın dönemi sonrası toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğuna işaret etse de salgında ikinci dalga endişeleri yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde negatif etkiledi.

Avrupa tarafında, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sıkı koronavirüs tedbirlerinin tekrar gündeme gelmesi pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. İngiltere'de salgın nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilirken, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de bu hafta tedbirlerin artması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Cuma günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde büyümenin 3. çeyrekte yüzde 12,7 ile beklentileri aşmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Haftalık bazda ise Avrupa'da başlıca borsa endeksleri, yüzde 5 ila 8 arasında değer kayıpları ile ekim ayını tamamladı.

ÇİN'DE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisi, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Çin'de imalat sanayi PMI, yükselişini üst üste 6. aya taşıyarak 53,6'ya çıkarken, Japonya'da imalat sanayi PMI da tahminleri aşarak 48,7 oldu.

Veriler sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izledi.

DOLAR/TL

Geçen hafta 8,3466'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3650 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat endeksi