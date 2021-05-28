Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Küresel ölçekte açıklanan makroekonomik veriler, koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesine neden olurken, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'DE DÜN AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE, İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GERİLEDİ

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklentilerden fazla düşüş gösterdi. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyürken, dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Faiz oranlarının olağanüstü seviyede düşük olduğuna işaret eden Yellen, toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomistin bunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı düşüş kaydetti.

AVRUPA TARAFINDA BORSALARDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Avrupa tarafında, dün Almanya'da tüketici güven endeksinin önceki aya göre yükselmesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise 1,2150-1,2200 bandında dengelendi.

ASYA PAY PİYASALARINDA POZİTİF BİR SEYİR

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yıllık yüzde 0,4 gerilerken, işsizlik oranı yüzde 2,8'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Korede Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4950 seviyesinde işlem görüyor.