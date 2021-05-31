Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklı ilerliyor

Küresel piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün büyüme verisi takip edilecek.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, veri gündeminde yurt içinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, geçen hafta koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve emtia fiyatlarının görece sakin seyretmesiyle piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI BİR SEYİR

New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsalarında da cuma günü yükseliş eğiliminin korunduğu görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

EURO/DOLAR PARİTESİ: 1,2195

Euro/dolar paritesi ise geçen hafta 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2268'e çıkmasının ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı 1,2195'ten tamamladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,5 artsa da beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi PMI hafif gerileyerek 51,0'e indi. Verilerin ardından Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi