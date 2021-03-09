Küresel piyasalar yön arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalar, ABD’de ekonomik destek paketinin Senato’da onaylanmasına karşın, yeni beklentiler konusundaki kararsızlıklarıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD’de, hafta sonu Senato'da kabul edilen 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketi, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması beklenen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD BORSASI KAYIPTA

Dow Jones endeksi yüzde 0,97 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARI ALICILI SEYİRDE

Avrupa tarafında, dün Almanya’da açıklanan sanayi üretimi verisinin ocakta yüzde 2,5 daralarak beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmasına karşın borsalarda alıcılı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08 yükseliş kaydetti.

Perşembe gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde pay piyasalarında alımların güçlenmesi, euronun ise dolar karşısındaki düşüşünün sürdürmesi dikkati çekti.

EURO/DOLAR PARİTESİ, EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,6 azalarak 1,1845 ile 24 Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR

Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izlendi. Japonya’da açıklanan 2020’nin 4. Çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 ve Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.

DOLAR/TL

Dün yüzde 3 artışla 7,7577’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6710’a geriledi.