Küresel piyasalara belirsizlikler hakim

Küresel piyasalarda, enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda geçen haftanın en önemli gündemi öncü aktivite göstergelerinden olan PMI endeksleri, mayısta imalat sektörlerinde İngiltere ve ABD'de rekor seviyelere çıkarken, Almanya ve Euro Bölgesi'nde hafif geriledi. Hizmetler endekslerinde ise çoğunlukla belirgin artışlar öne çıktı.

BITCOIN, 58 BİNDEN 35 BİN 200 DOLARA GERİLEDİ

Mayıs ayına 58 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, geçen hafta etkili olan satışlarla 34 bin 500 dolara kadar geriledi. Bitcoin, yeni haftanın açılışında ise 35 bin 200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK BİR SEYİRDE

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi 89,7 ile 7 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviyeden gelen tepki alımlarıyla 90 dolar sınırında dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

AVRUPA PİYASALARI POZİTİF İLERLİYOR

Avrupa tarafında, özellikle tahvil piyasasındaki sakin seyirle risk algısındaki iyileşme, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

EURO BÖLGESİ'NDE PMI, YATIRIMCILARIN RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Euro Bölgesi'nde özellikle hizmet sektörü PMI verilerindeki güçlü seyir yatırımcıların risk iştahını artırdı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik sınırlı azalışla günü tamamladı.

Bugün Almanya ve Fransa'da resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ise gündemin odağında yer alıyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Geçen hafta yüzde 2,1 değer kazanan altının ons fiyatı, yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.885 dolardan işlem görürken, bakırın libre fiyatı yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise 66,0-67,0 dolar bandında dengelendi.

DOLAR/TL

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,5 artış ile 8,4178 seviyesinden tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4290 seviyesinde işlem görüyor.

STANDARD & POOR'S'UN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ YAYINLANACAK

Analistler, bu hafta, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Almanya'da büyüme, perşembe günü de ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayınlanmasının beklendiğini aktardı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.30 Türkiye, finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi