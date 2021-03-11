Küresel piyasalara pozitiflik hakim

Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirtiyor.

ABD'de, gerçekleştirilen tahvil ihalelerin sorunsuz atlatılması, ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon, piyasa faizlerinin gerilemesini ve pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilecek 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin, cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalaması bekleniyor.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

Dow Jones endeksi yüzde 1,46 artışla 32.297,02 puana yükselerek rekor seviyeye çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında da İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07'lik sınırlı düşüşle günü tamamlarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

ASYA BORSALARI DA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Avrupa ve ABD borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükseliş kaydetti.

ALTININ ONSU 0,5 ORANINDA ARTTI

Dolardaki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.735 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 68 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

DOLAR/TL 7,5020 SEVİYESİNDE

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,4 azalışla 7,5131'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5020 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı JOLTS açık iş sayısı