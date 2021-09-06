Küresel piyasalarda bu hafta gözler ECB kararlarında

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, dünya çapında açıklanan makroekonomik veriler, normalleşme sürecinde merkez bankaları cephesinde atılacak adımlara yönelik sinyal almayı zorlaştırıyor.

Yeni haftada salı Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu, perşembe Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve cuma Almanya'da enflasyon ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri fiyatlamalar açısından kritik olacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi ile işsizlik oranı verileri takip edilecek.

ALTININ ONS FİYATI 16 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Emtia tarafında cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından altının ons fiyatı 1.834 dolarla 16 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, üst üste 4'üncü haftasını da kazanımla tamamlamış oldu.

BRENT PETROL YÜZDE 1,2 DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli hafifletilmesine devam etme kararı alması ile yükselişine devam ederek 73, dolara kadar çıkarken, bugün yüzde 1,2'lik düşüşle 71,5 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde, geçen hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme ve ağustos ayı enflasyon verileri yakından takip edilirken, artan küresel risk iştahının yanı sıra görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif ayrışmanın devam ettiği görüldü.

BIST 100 endeksi 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği haftayı yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,3290'DAN

Dolar/TL ise düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 0,38 değer kaybıyla 8,3229'dan tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 8,3290'dan işlem görüyor.

ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Almanya'da fabrika siparişlerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı Reel Efektif Döviz Kuru