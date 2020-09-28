Küresel piyasalarda bu hafta veri gündemi çok yoğun

Küresel piyasalarda bu hafta veri gündemi çok yoğun

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri takvimine odaklanırken, yurt içinde, açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı yakından takip edilecek önemli gelişmelerden olacak.

Dünya ekonomisi, ticaret savaşları ile boğuşurken ortaya çıkan koronavirüs salgını üretimi ve tüketimi derinden etkiledi.

Dünya genelinde artan koronavirüs vaka sayılarının bölgesel de olsa sert tedbirleri yeniden gündeme getirmesi nedeniyle geçen hafta pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

EKONOMİK TOPARLANMA ÜLKE VE SEKTÖRLERE GÖRE FARKLI SEYREDİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiyi teşvik adımlarının devam edeceğine ilişkin haber ve açıklamalar satışları sınırlarken, yayınlanan makroekonomik veriler, ekonomik toparlanmanın ülke ve sektör bazında ayrışmalar olduğunu ortaya koydu.

BU HAFTA EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Bu hafta ABD'de büyüme ve istihdam raporu ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) veri takviminde öne çıkarken, yurt içinde, enflasyon verisinin yanı sıra açıklanması beklenen YEP yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD’DE NEW YORK BORSASINDA YÜKSELİŞLER YAŞANDI

ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin altında kalmasına karşın koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla New York borsasında yükselişler görüldü.

Cuma günkü yükselişe karşın haftalık bazda ise karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,75 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, oynaklığın çok yüksek olduğu Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükseliş kaydetti.

AVRUPA’DA PAY PİYASALARI GÜÇLENDİ

Avrupa pay piyasalarında, Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni tedbirleri gündeme getirmesi pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,99 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,74 değer kaybetti.

Brexit'e ilişkin gelişmeler Avrupa'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, euro/dolar paritesi, geçen haftaki yüzde 1,77'lik değer kaybı sonrası yeni haftaya Asya piyasalarında yatay bir seyirle 1.1630 seviyesinden başladı.

Asya borsaları yeni haftaya alıcılı başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

DOLAR/TL BUGÜN BANKALARARASI PİYASANIN AÇILIŞINDA 7.6850 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRDÜ

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,41 artarak günü 1.124,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,1 değer kazancıyla yükseliş eğilimini 3'üncü haftaya taşıdı. Geçen haftayı 7.6648'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7.6850 seviyesinden işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ATILAN ADIMLAR DENGEYİ GETİRDİ

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sağladığını kaydetti.

Yurt içinde gözlerin bu hafta YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde PMI ile ABD'nin büyüme ve istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

YEP İLE ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILIN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bu hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

16.45 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi