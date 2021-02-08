Küresel piyasalarda 'destek paketi' iyimserliği hakim

Küresel piyasalar, geçen haftaki pozitif seyrin ardından yeni haftada da ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelere odaklandı.

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri geçen haftaki verilerle daha fazla endişeye neden olsa da özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketi, piyasaları pozitif etkiliyor.

NEW YORK BORSASI ALICILI SEYİRDE

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasında, teşvik paketi beklentileriyle alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorları kırdı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Avrupa borsalarında, açıklanan şirket finansal sonuçları sektör ve hisse bazlı hareketleri belirginleştirdi. Geçen haftanın son işlem gününde bankacılık hisseleri, yatırımcısına yüzde 1'i aşan getiriler sağlarken, telekomünikasyon sektörü hisseleri değer kaybetti. Almanya'da DAX 30 endeksi yatay bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,80 değer kazandı. İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberler pay piyasalarını destekledi.

ASYA PİYASALARI KAZANIM VE GERİLEMELERLE KARIŞIK İLERLİYOR

Asya piyasaları yeni haftaya karışık başladı. Japonya'da açıklanan ödemeler dengesinin aralıkta 1 trilyon 166 milyar yen fazla ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Japonya borsasındaki pozitif seyirde bazı şehirlerdeki OHAL uygulamasının kaldırılabileceği yönündeki haberler etkili oldu.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

12.30 Euro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi