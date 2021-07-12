Küresel piyasalarda doğalgaz fiyatları arttı

Avrupa'da yükselen karbon fiyatları, boru hatlarından gelen gazın azalması ve sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesindeki daralma, doğalgazın fiyatını körüklüyor.

Koronavirüs salgınının yansımaları ekonomiye olumsuz yansırken, yanı sıra yaşanan gelişmeler küresel piyasalardaki enerji fiyatlarına yansıyor.

"DOĞALGAZ PİYASASI ZOR BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYOR"

Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Misafir Öğretim Üyesi Sohbet Karbuz bu konuda açıklamalar yaparak doğalgaz piyasasında zor bir dönemden geçildiğini ifade etti.

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE DOĞALGAZ TALEBİ ARTTI

Asya ve Avrupa'daki doğalgaz stoklarının soğuk kış şartları ve baharda sıcaklıkların beklenenden düşük olması nedeniyle hızla tükendiğini aktaran Karbuz, şöyle konuştu:

"Sadece hava şartları değil, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kapanmaların yerini açılmalara bırakmasıyla sanayi, elektrik üretimi gibi etkenler gaz talebini artırdı. Ancak fiyatların artmasını sadece talebe bağlamak doğru olmaz. Doğalgaz fiyatlarının yükselişinde Avrupa'da karbon fiyatlarının artışı da önemli rol oynadı. Söz konusu fiyatlar kasımda ton başına 25 dolar civarındaydı, şimdi 50 doları geçti. Böyle olunca kömürden gaza geçiş hızlandı. Avrupa'da elektrik üretiminde rüzgar ve güneş de bekleneni veremedi. Bu nedenle gaza yüklenme oldu ve gaz fiyatlarını bir şekilde etkiledi."

"JAPONYA GAZ STOKLUYOR"

Doğalgaz talebinin sadece Avrupa'da değil, Asya'da da ciddi şekilde arttığını dile getiren Karbuz, Çin'in geçen 6 ayda dünyanın en büyük LNG ithalatçısı Japonya'yı geride bıraktığını vurguladı. Karbuz, Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'da başlayacağını anımsatarak, "Olimpiyatlar nedeniyle Japonya'nın gaz stoklama durumu da söz konusu. Ne fiyattan olursa olsun alıyorlar. Böyle olunca ithalatçılar arasında da rekabet görüyorsunuz. Fiyata bakmadan LNG ithal eder duruma gelince spot LNG fiyatları otomatik artıyor." ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR 2 DOLARDAN 14 DOLARA ÇIKTI"

Fiyatlamaların gerçekleştiği merkezler olarak bilinen hublardaki fiyatlara ilişkin de bilgi veren Karbuz, doğalgaz birim fiyatının 7 Temmuz itibarıyla Birleşik Krallık'ın NBP merkezinde 10,92 dolar, TTF'te 11,19 dolar ve Asya spot LNG piyasasının göstergesi olarak kullanılan JKM'de 12,69 dolar olduğunu söyledi. Karbuz, bu merkezlerde fiyatların Haziran 2020'de 2 doların altında olduğunu, bu yıl ise 14 dolara kadar çıkarak satıcılara çok yüksek kar bıraktığını anlattı.