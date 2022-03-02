Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle küresel piyasalarda doğalgaz ve petrol fiyatları artıyor.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 129 eurodan açıldı.

Kontratların fiyatı TSİ 10.43'te 138 avroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı bir önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 14 yükseldi.

DOĞALGAZ ARZI KESİNTİYE UĞRADI

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

DOĞALGAZ ALTYAPISI HASAR GÖRDÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

PETROL FİYATLARI REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Ukrayna'da savaşın şiddetlenmesiyle petrol fiyatları Temmuz 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı. Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 10.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,12 artışla 112,4 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 110,7 dolardan alıcı buldu.

BİRÇOK MARKA RUSYA'DA YENİ BİR YATIRIM YAPMAYACAĞINI AÇIKLADI

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğalgaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı.