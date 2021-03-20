Küresel piyasalarda enflasyon endişesi hakim

Enflasyon endişesi hakim olan küresel piyasalarda gelecek hafta dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) hafta içinde beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar da enflasyonist endişeleri yatıştırmadı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden hafif geri çekilse de haftayı yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 1,73'ten tamamladı.

MERKEZ BANKALARI FAİZ ARTIRDI

Artan enflasyonist endişelerin devam etmesiyle bu hafta gelişmekte olan ülke merkez bankalarından bazıları politika faizini artırdı.

Rusya Merkez Bankası, Aralık 2018’den bu yana ilk defa politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e ve Brezilya Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,75'e çıkardı.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Öte yandan enflasyonist endişelerin yükselişinde başrol oynayan petrol fiyatları ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) petrol stoklarının güçlü arttığına ilişkin raporuyla sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,2 gerileyerek 64,5 dolara inerken son 20 haftanın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Bakırın libresi de haftayı yüzde 1,1 düşüşle 4,1 dolardan tamamladı.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ise yükselişini üst üste ikinci haftaya taşıyarak bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 artışla 1.743 dolara çıktı.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

22 Mart haftasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar yatırımcıların gündeminde bulunurken, Fed cuma günü yaptığı açıklamada, geçen sene koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için uygulamaya aldığı tamamlayıcı kaldıraç oranını uzatmayacağını duyurdu. Buna göre, uygulama 31 Mart'ta sona erecek.

Analistler, Fed'in bu adımının bankaları tahvil satmaya yönlendirebileceğini ve tahvil faizlerindeki yükselişin devam edebileceğini dile getirdi.

ABD'NİN BÜYÜME TAHMİNİNDE ARTIŞ

Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

ABD'DAN GELEN EKONOMİK VERİLER

Öte yandan ABD'de New York Fed imalat endeksi, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretim endeksi de şubatta yüzde 2,2 gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle hafta genelinde satıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

GELECEK HAFTANIN TAKİP EDİLECEK VERİLERİ

22 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, haftanın ilk üç günü Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları, pazartesi 2. el konut satışları, salı ödemeler dengesi verileri ile Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba PMI verileri ve dayanıklı mal siparişleri, perşembe 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ile 4. çeyrek kişisel tüketim harcamaları, cuma ise kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.