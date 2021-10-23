Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarında çevrildi

Küresel pay piyasaları, gelecek hafta başta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD ve Almanya'daki büyüme verilerini takip edecek.

Avrupa'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin şahin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ALTININ ONS FİYATI HAFTAYI YÜZDE 1,49 ARTTI

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının 1.813 dolara kadar yükseldiğini ancak Powell'ın dün enflasyonun kalıcı olabileceğine dair açıklamalarıyla altının ons fiyatının kazançlarını kısmen geri verdiğini bildirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,49 artışla 1.793 dolardan tamamladı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,9 DOLARA ÇIKTI

Brent petrolün varil fiyatı üst üste dokuzuncu haftayı da değer kazancıyla kapatırken, haftalık yüzde 0,63 artarak 84,9 dolara yükseldi.

Öte yandan hafta içinde, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin 67 bin dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, daha sonra kazançlarını geri verdi ve şu sıralarda 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'DE PMI ARTTI

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 59,2'ye gerilese de güçlü kalmaya devam ederken, hizmet sektörü PMI 58,2'ye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,64 yükselişle haftalık kapanış rekoru kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB'DE

Avrupa'da, BoE ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında politika farklılaşması gözlemlenirken, gelecek hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

ECB'nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) sonlandırılmasına ilişkin sürecin netleştirilmesi bekleniyor.

Gelecek hafta, pazartesi Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, perşembe Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH verileri takip edilecek.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Asya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle artan kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, gelecek hafta gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına çevrildi. BoJ'un politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası karar metnindeki olası değişikliklerde ipuçları aranacak.

YURT İÇİNDE GÖZLER ŞİRKET BİLANÇOLARINA ÇEVRİLDİ

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,99 artışla Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergilerken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özeti, enflasyon raporu ve şirket bilançolarına çevrildi.

Hafta içinde TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 1.484,89 puanla ağustostan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, haftayı yüzde 4,99 artışla 1.479,93 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.500 puanın direnç, 1.460 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

DOLAR/TL 9,6662 LİRA

Dolar/TL ise 9,6662 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 3,86 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,6146'dan kapattı.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+/B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.