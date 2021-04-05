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    Küresel piyasalarda IMF ve Dünya Bankası toplantısı izlenecek

    Dünya ekonomisi paylaşılan veriler ve açıklamalardan etkileniyor. Bugün de piyasaların odağında IMF ve Dünya Bankası toplantısından çıkacak kararlar yer alıyor.
    • AA
    • 05.04.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 09:48
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    Küresel piyasalarda IMF ve Dünya Bankası toplantısı izlenecek

    Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Bu hafta yoğunlaşan veri gündeminin yanı sıra bugün başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

    POWELL'IN KONUŞMASI PERŞEMBE GÜNÜ

    Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği konuşma ve G20 Maliye Bakanları Toplantısı da piyasalar üzerinde etkili olabilecek gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

    ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ DENGELENDİ

    Artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin genel olarak beklentileri aşması ile geçen hafta küresel risk iştahının arttığı ve geçen haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.

    Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, perşembe günkü kapanışta Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırdı.

    AVRUPA’DA PASKALYA TATİLİ VAR

    Avrupa tarafında, geçen haftayı perşembe günü tamamlayan gelişmiş pay piyasaları, yeni haftaya da devam eden tatiller nedeniyle yarın başlayacak. Bugün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar, Paskalya tatilleri dolayısıyla kapalı olacak.

    Haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü Almanya'da fabrika siparişleri ve cuma günü Almanya'da sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

    Küresel piyasalarda IMF ve Dünya Bankası toplantısı izlenecek #1

    JAPONYA PİYASALARI DEĞERLENDİ

    Yeni haftanın açılışında Japonya'da hizmet sektörü PMI verisinin 48,3'e yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

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