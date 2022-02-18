Küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor

Küresel piyasalarda, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin bilgi kirliliği yaratan açıklamalarla oynaklık arttı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.

Avrupa ve ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

ALTININ ONSU 1900 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Söz konusu haber akışının etkisiyle "güvenli liman" olarak nitelendirilen altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini test etti. Brent petrolün varili ise dün yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 91,2 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün 90,6 dolar seviyelerinde bulunuyor.

NEW YORK BORSASINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,78, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti. Dolar endeksi 95,8 seviyelerinde yatay hareket ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 kritik eşiğinin hemen altında bulunuyor.

ECB DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Avrupa tarafında, devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle pay piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, enerji fiyatları ve para politikalarının seyrine ilişkin değerlendirmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirten bir yazı kaleme almasının ardından bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin değerlendirmelerine çevrildi.

AVRUPA BORSALARI KAYIPTA

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

EURO DOLAR PARİTESİ 1.1360

Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1360 seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

JAPONYA'DA ENFLASYON GERİLEDİ

Asya tarafında Japonya'da koronavirüs salgınına karşı halihazırda uygulanan kısmi olağanüstü hal ile sınır önlemlerinin kademeli hafifletileceği açıklanırken, AB'nin Çin'den ithal edilen çelik bağlantı elemanlarına gümrük tarifeleri uygulayacağı bildirildi. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle seyrediyor.

BIST 100 ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek seyretmesiyle pozitif ve negatif fiyatlamalar arasında gidip gelen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı. Dolar/TL, dar banttaki yatay hareketine devam ederken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5770'ten işlem görüyor.