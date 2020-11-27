Küresel piyasalarda koronavirüs haberleri takip ediliyor

Küresel piyasalarda ABD'deki resmi tatil nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, salgına ilişkin gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 61 milyonu aştı ve alınan tedbirler, piyasalar üzerinde baskı oluşturarak ekonomiyi daraltıyor.

Alınan tedbirler pay piyasalarını olumsuz etkilese de aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı, teşvik beklentileri ve ABD'de başkanlık seçimi konusundaki belirsizliğin ortadan kalkması satışları sınırlayan etkenler olarak dikkati çekiyor.

ABD'DE RESMİ TATİL

ABD'de resmi tatil nedeniyle dün piyasaların kapalı olması, diğer gelişmiş ülke piyasalarında da sakin bir seyir izlenmesine neden oldu. ABD'de bugün ise piyasalar yarım gün açık olacak. Analistler, tatili hafta sonu ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

ECB TOPLANTI TUTANAKLARI YAYINLANDI

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları yatırımcıların odağındaydı. ECB'nin ekim ayı para politikası toplantı tutanaklarında, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.

AVRUPA BORSALARI DÜNÜ KAYIPLA BİTİRDİ

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi ise 1,19'un hemen üzerinde yatay bir seyir izledi.

AYSA BORSALARI POZİTİF

Asya borsalarında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,7 azaldı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.