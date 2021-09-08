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    Küresel piyasalarda Mu varyantı etkisi

    Koronavirüs salgınında Delta ve son çıkan Mu varyantlarının büyümeye etkileri ve merkez bankaları para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.
    • AA
    • 08.09.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:42
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    Küresel piyasalarda Mu varyantı etkisi

    Küresel piyasalarda, koronavirüsün varyantlarının ekonomiye etkilerine dair endişelerle dün karışık bir seyir izlendi.

    Zayıf veri akışının bulunduğu bugün de Asya borsaları açılışı ile ABD ve Avrupa endeks vadeli işlem sözleşmelerinde dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor.

    MU VARYANTI ABD'NİN 49 EYALETİNE YAYILDI

    Makroekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verdiği bir ortamda, Mu varyantının sebep olduğu vakaların ABD'nin 49 eyaletine yayıldığı bildirilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü aşılamaların hızlandırılması ve salgınla mücadele kapsamında 6 ayaklı bir plan açıklayacağı duyuruldu.

    KORONAVİRÜS TOPARLANMAYA ZARAR VEREBİLİR ENDİŞESİ

    Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın, zayıf istihdam piyasası ve koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltımını geciktirebileceğine dair beklentileri desteklediğini ifade etti.

    Küresel piyasalarda Mu varyantı etkisi #1

    YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

    Bu durumun yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini belirten analistler, tahvil faizleri ve dolarda yükseliş, emtia fiyatlarında ise sert düşüş yaşandığını söyledi.

    Küresel piyasalarda Mu varyantı etkisi #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    17.00 ABD, temmuz JOLTS açık iş sayısı

    21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

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