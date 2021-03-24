Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 düştü

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, artan vakalar nedeniyle koronavirüs salgını üçüncü dalgayı işaret ettiği ve bunun da talepte yeni baskı yaratacağı endişesiyle yüzde 5 düştü.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 düşerken buna karşılık, ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle altın yükseldi.

Vaka sayılarında görülen artış ve Avrupa’da alınan yeni karantina önlemleri ile birlikte talepte azalma beklentisi petrolde sert kayıplara yol açtı. Mayıs vadeli WTI petrol yüzde 6,6 civarı kayıpla 57,53 dolar seviyesinden fiyatlanırken Mayıs vadeli Brent petrol yüzde 6,3 düşüş ile 60,55 dolardan alıcı buldu.

PİYASALARIN KALDIRABİLECEĞİ KADAR PETROL ARZI

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) piyasaların kaldırabileceğinden daha çok petrol arz etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, iklim değişikliğiyle mücadeleyi hükümetin en büyük önceliği olarak ilan etmesinin ardından, yeni bir iklim komitesi kurma çalışmalarına başlaması da talep baskısında olası artışları gündeme getirdi.

KÜRESEL EMTİA PİYASASINDA FİYATLAR

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,66 artışla 60,84 dolar, Batı Teksas yüzde 0,99 artışla 57,94 dolar, altın yüzde 0,33 artışla 1.732,61 dolar, gümüş yüzde 0,46 artışla 25,17 dolar, bakır yüzde 2,84 düşüşle 8 bin 871 dolar, platin yüzde 0,29 artışla 1,171.52 dolar, paladyum yüzde 0,17 düşüşle 2 bin 604.37 dolar düzeyindeydi.

SPOT GÜMÜŞ KRİTİK 25 DOLAR SEVİYENİN HEMEN ÜSTÜNDE

Altında yaşanan düşüşe eşlik eden spot gümüş ise kritik 25 dolar seviyenin hemen üstünde yüzde 2,6 kayıpla 25,07 dolar düzeyinden alıcı buldu. LME (Londra Metal Borsası) metallerinde ise satıcılı seyir hakimdi. Alüminyum yüzde 2,3, bakır yüzde 1,4 ve nikel yüzde 1,9 oranında değer kaybetti.