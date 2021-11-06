Küresel piyasalarda rekorlar haftası yaşandı

Dünyada ve Türkiye'de piyasaların yükseldiği bir hafta geride kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilere paralel kararları ve tahminlerden iyi gelen 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla ABD'de S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Almanya'da Dax, Fransa'da CAC 40, İtalya'da MIB 30 ve Türkiye'de BIST 100 endeksi haftalık kapanış rekoru kırdı.

GELECEK HAFTA FED BAŞKANI POWELL'IN KONUŞMALARI DİNLENECEK

Küresel pay piyasalarında yüksek seyreden risk iştahı küresel bazda birçok endeksi rekor seviyelere çıkarırken, gelecek hafta başta küresel bazda enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları yatırımcıların odağında olacak.

Fed hafta içinde piyasa beklentilerine paralel politika faizinde değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Powell'ın endişe edildiği kadar şahin olmaması ve faiz artışına ilişkin endişeleri rahatlatan sözle yönlendirmeleri de risk iştahını artırarak küresel pay piyasalarında rekorları beraberinde getirdi.

"ENFLASYON GEÇİCİ"

Enflasyonun geçici olduğunu yenileyen Powell, iş gücü piyasasında tam istihdam seviyesinin yakalanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceğini ifade etti.

Bu hafta açıklanan tarım dışı istihdam verilerine göre ise ekimde 531 bin artarak beklentileri geride bırakırken, ABD'de işsizlik yüzde 4,6'yla hala koronavirüs salgını öncesi seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

ALTININ ONSU YÜZDE 1,9 ARTTI

Altının ons fiyatı ise ABD'de para politikasının bir süre daha destekleyici duruşunu koruyacağına ilişkin beklentilerle haftalık yüzde 1,9 artışla 1.818 dolara çıktı.

BRENT PETROLÜN FİYATI YÜZDE 1,2 DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 1,2 azalarak 82,5 dolara geriledi.

YURT İÇİNDE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ REKORU KIRDI

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 4 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileriyle birlikte salıya kadar açıklanmaya devam edecek şirket bilançolarında olacak.

Bu hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma endeksi yüzde 15,94, iletişim endeksi yüzde 10,13 artarken onları, BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisselerinin olduğu bankacılık endeksi yüzde 8,69 artış gösterdi.