Küresel piyasalar verilere odaklandı! 30 Mart'ın ekonomi gündemi Küresel piyasalarda bugünden itibaren hareketlenen veriler yatırımcının odağında olacak.

AA

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması risk iştahını destekliyor.

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler ise belirsizliğini sürdürüyor.

Mortgage faiz oranı düştü

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,74 üzerinde 4.943,18 puandan tamamladı.

30 Mart ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

15.00 Almanya, mart ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek GSYH