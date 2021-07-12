Küresel piyasalardaki belirsizlik emtia piyasasına yansıdı

Geçen haftaya Fed tutanakları damga vurdu. Artan delta varyantı vakaları da belirsizliklerin artmasına neden oldu.

Geçen hafta emtia piyasasında işlem gören bazı yatırım araçları kazandırırken, bazıları kaybettirdi ve böylelikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler emtia piyasalarına da yansımış oldu.

FED TUTANAKLARI ALIMLARI SINIRLANDIRDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyması piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep oldu.

BAZI ÜRÜNLER DİĞERLERİ İLE POZİTİF AYRIŞTI

Analistler, gelişmelerin satış baskısının hakim olduğunu aktardı. Geçen hafta emtia piyasasında pozitif ayrışan ürünlerden baz metaller altın, bakır, paladyum, kurşun, platin, nikel, çinko oldu.

Geçen hafta altın yüzde 1,2, bakır yüzde 1,9, paladyum yüzde 0,9, kurşun yüzde 2,2, platin yüzde 1,3, nikel yüzde 2,1, çinko yüzde 1,3 değer kazandı.

ALTIN YÜKSELDİ

Koronavirüs salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizlikler, altını destekledi. Geçen hafta, gümüş yüzde 1,4, Brent petrol yüzde 0,9, alüminyum yüzde 1,7, doğalgaz yüzde 0,2 değer kaybetti.

PETROL PİYASASINDAKİ BELİRSİZLİK FİYATLARA YANSIYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını belirleyeceği toplantıyı, iptal etmesinin arz tarafında oluşturduğu belirsizliğin fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor.

TARIM EMTİALARI KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

Tarım emtiaları geçen hafta performans sergiledi. Delta varyantı nedeniyle piyasalarda meydana gelen endişeler, üretim tahminlerinin yükseleceğine yönelik tahminler ve tarım emtia ihracatındaki düşüşler tarım emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Bu dönemde mısır yüzde 10,8, buğday yüzde 5,9, soya fasulyesi yüzde 5, şeker yüzde 3,9, kahve yüzde 1,6, değer kaybetti.

ŞEKER FİYATLARINDA DEĞER KAYBI

Hindistan ve Tayland'da şeker üretiminin artış göstereceğine yönelik haberler de şeker fiyatların da değer kaybına neden oldu.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler da kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu.