Küresel piyasaları yeni haftada yoğun veri gündemi bekliyor

Geçen hafta ağırlıklı olarak Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri paralelinde yön bulan pay piyasalarında, yeni haftada salı gününden itibaren yoğun veri akışı takip edilecek.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirme trafiğinin azaldığını, bugün Fed New York Başkanı John William'ın değerlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu söyledi.

Yeni haftanın, ABD endeks vadelileri tarafında pozitif, Avrupa endeks vadelilerinde karışık, Asya borsalarında ise negatif başladığı görülüyor.

Bu hafta Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, işsizlik oranı, imalat sanayi PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin bulunduğunu aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmasının ise gelecek dönem politikalarına dair ipucu vermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

ASYA PAY PİYASALARI YENİ HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI

Asya tarafında ise geçen hafta pozitif kapanan pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 geriledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat endeksi