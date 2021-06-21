Küresel piyasaları yoğun bir hafta bekliyor

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın beklentilerden şahin bulunan haziran toplantısının ardından, satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de büyüme ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.

Analistler, bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını vurgulayarak, bu kapsamda Powell'ın salı günü Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını söyledi.

ABD'DE ÖNEMLİ VERİLER AÇIKLANACAK

Bu hafta ABD'de imalat endeksleri, büyüme, cari denge, dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları gibi önemli verilerin de açıklanacağını aktaran analistler, doların diğer ülke para birimleri ile emtialar karşısındaki seyrinin ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

AVRUPA TARAFINDA DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Avrupa tarafında geçen haftanın ilk yarısında G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki zirveler gündemin ana belirleyicisi olurken, Fed toplantısı sonrası pay piyasalarında sert düşüşler öne çıktı.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi, dolardaki güçlenme ile geçen hafta 1,1847 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,19 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

NATO ZİRVESİNDEKİ ÇİN VURGUSU SERT DÜŞÜŞLERE NEDEN OLDU

Geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e yönelik ifadeler, Şanghay bileşik endeksinin bölge borsalarına kıyasla daha sert düşüş yaşamasına neden oldu. Endeks, geçen hafta yüzde 1,8'lik sert düşüş kaydetmesinin ardından, bugün Çin Merkez Bankası'ın politika faizi olan referans temel kredi faiz oranını yüzde 3,85'te bırakması ile 0,2 düşüşle seyrediyor. Geçen haftayı yatay tamamlayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise bugün yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 3,7'lik sert düşüşle seyrediyor.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeksi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.390 puanın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda, 1.370 ve 1.350 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler ayrıca, haftanın veri gündeminde, tüketici güven endeksinin yanı sıra Merkez Bankasının haziran ayı toplantısına ilişkin PPK özetinin öne çıktığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu

15.30 ABD, mayıs ayı Şikago Fed Aktivite Endeksi

17.15 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması