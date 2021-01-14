Küresel piyasaların gözü ABD teşvik paketinde

Küresel piyasalar, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen yeni mali teşvik paketinin detaylarına odaklandı.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da teşvik paketlerine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmaları, borsalar için olumlu etkisi sürüyor.

Salgında dünya genelinde vaka sayısı 92 milyonu aşarken, ölüm sayısı 2 milyon sınırına dayandı. ABD ve İngiltere'de günlük ölüm sayılarının en yüksek seviyeye çıkması ise aşılama çalışmalarına karşın tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerini artırdı.

İTALYA'DAKİ SİYASİ KRİZ GÜNDEMDE

Avrupa tarafında, İtalya'daki siyasi kriz tekrar gündemin odağına yerleşti. İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve bir bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını ve ekonomik etkileriyle zor günler geçiren İtalya'da, hükümette yaşanan krizin ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İngiltere ile AB arasındaki görüşmeler takip edilecek.

İtalya'daki istifalar öncesinde kapanan borsalarda, dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 geriledi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine rağmen kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

BORSA İSTANBUL REKOR SEVİYEDE KAPANIŞ YAPTI

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile borsa rekorlara devam etti. Dün yüzde 0,63 artışla günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.

100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.