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    Küresel piyasaların gözü Fed'in toplantısında

    Dünyada koronavirüs salgını etkisini koruyup, piyasalar üzerinde baskıya neden olurken diğer yanda ekonomik verilerde yaşanan iyileşme, endişeleri dizginliyor.
    • AA
    • 27.07.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:35
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    Küresel piyasaların gözü Fed'in toplantısında

    Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

    Yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginlikler, piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

    EURO/DOLAR PARİTESİ

    Euro/dolar paritesi ise haftaya toparlanma isteğiyle başladı ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 1,18'in üzerine çıktı.

    Dolar/euro

    BORSA İSTANBUL’UN İLK İŞLEM GÜNÜNDE ALIMLAR GÜÇLENEMEDİ

    Yurt içinde, uzun bayram tatili sonrası ilk işlem gününde alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da, yüzde 0,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.349,11 puandan tamamladı. Dün 8,5589'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 8,5590 seviyesinde işlem görüyor.

    BUGÜN YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade ediyor.

    Küresel piyasaların gözü Fed in toplantısında #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

    16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

    17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi

    17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi

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