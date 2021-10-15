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Küresel piyasaların veri gündemi yoğun
- AA
- 15.10.2021 - 09:19
- Güncelleme : 15.10.2021 - 09:58
Bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarında, yatırımcıların beklediği tahvil alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve hızına dair önemli detaylara yer verilmesinin ardından para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalırken, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan açıklanan güçlü bilançolara çevirdiği görüldü.
EURO BÖLGESİ ENFLASYONU TARTIŞIYOR
Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığı görüşünü yinelerken, artan petrol fiyatlarının desteğiyle enerji hisselerinde yüzde 1'in üzerinde yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Euro/dolar paritesi dün 1,1625 ile son 10 Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı.
BORSA İSTANBUL YÜZDE 0,13 KAYIP YAŞADI
Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,13 azalışla 1.411,75 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,2039'a taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,1960 seviyelerinde bulunuyor.