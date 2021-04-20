Küresel piyasalarında düşüş

Küresel pay piyasalarında yeni haftada kâr satışları ve azalan risk iştahı ile düşüşler dikkati çekerken, ülke ve sektör bazlı ayrışmaların da arttığı görülüyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle geçen hafta rekorların kırıldığı gelişmiş ülke pay piyasalarında, dün etkisini artıran kâr satışlarının yanı sıra ABD-Rusya gerilimine paralel azalan risk iştahı ile bir düzeltme hareketi takip ediliyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİLLERİ

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş eğilimi de altının ons fiyatı ve gelişmekte olan ülke piyasalarını negatif etkiledi. Geçen hafta yüzde 1,53'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,62 seviyesine çıktı.

NEW YORK BORSASI TEKNOLOJİ HİSSELERİ

New York borsasında ise teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydederken, tahminlerin üzerinde zarar açıklayan United Airlines hisselerindeki kayıplar da yüzde 1'i aştı.

AVRUPA BORSALARINDA SATICILI SEYİR

Avrupa borsalarında da Fransa hariç satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, pozitif ayrışan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin Şubat ayına göre de yüzde 5,8 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ÇİN MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Bugün Çin Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 3,85'te sabit bıraktı. Karar sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise batı piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 2 değer kaybetti.

ALTININ ONSU YATAY SEYREDİYOR

Dün 1.790 dolarla yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık faizindeki hareketlenme ile düşüşe geçen altının ons fiyatı ise bugün 1.770 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.