Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi artıyor

Dünyada fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda sert adımların atılması, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün artışında etkili oldu.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan "Küresel Rüzgar Raporu 2021" raporundan derlenen bilgilere göre, dünya genelinde 2025'e kadar her yıl ortalama 94 gigavat rüzgar kapasitesinin işletmeye alınacağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL RÜZGAR ENERJİSİ KURULU KAPASİTESİ YILLIK BAZDA YÜZDE 53 BÜYÜDÜ

Rapora göre, geçen yıl toplamda 93 gigavat rüzgar enerjisi devreye alındı ve küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç 743 gigavata ulaştı. Böylelikle, koronavirüs salgınına rağmen küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi yıllık bazda yüzde 53 büyüyerek geçen yılı rekor seviyede tamamladı.

KAPASİTE ARTIŞINDA İKLİM POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne gelecek 5 yıl içinde 469 gigavat ilave kapasitenin eklenmesi bekleniyor.

KURULUM MALİYETLERİ AZALDI

Rapora göre, salgına rağmen, geçen yıl teknolojik gelişmelerin katkısıyla rüzgar enerjisi sektörü büyürken, ekipman üretimine yeni oyuncuların da dahil olmasıyla rüzgar enerjisi sektöründe rekabet arttı, kurulum maliyetleri ise azaldı. Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün artışında hükümetlerin iklim politikalarını sistematik bir şekilde uygulaması etkili olurken, fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda sert adımların atılması ve uygulamaların sürdürülmesi etkili oldu.

5 YIL İÇİNDE 469 GİGAVAT İLAVE KAPASİTE GELECEK

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne gelecek 5 yıl içinde 469 gigavat ilave kapasitenin eklenmesi bekleniyor.