Küresel ve yurt içi piyasalar açıklamalara odaklandı

Bu hafta da devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları, tahvil piyasasının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI SATICILI SEYİRDE

Avrupa borsalarında ise cuma günü koronavirüs salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI BİR YILLIK FAİZ ORANINI YÜZDE 3,85'TE SABİT BIRAKTI

Asya tarafında, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakarak, üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmedi. PBoC'nin kararı sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİ, YÜZDE 1,41 DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,5 azalışla 7,2189'da kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8550 seviyesinde işlem görüyor.

“FİYATLAR KISA SÜREDE YENİ DENGE SEVİYESİNİ BULACAK”

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'nda yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

YURT İÇİNDE EKONOMİ YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI İZLENECEK

Analistler, küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, 2020 iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı cari işlemler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı mevcut konut satışları