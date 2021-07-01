Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton olarak belirlendi.

8 milyon 788 bin kayısı ağacının dikili olduğu dünyaca ünlü Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton olarak açıklandı.

İLKBAHARDA ANİ HAVA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANMIŞTI

İlkbaharda yaşanan ani hava değişimlerinin kayısıda rekolteyi düşürmesi bekleniyordu.

MALATYA VALİSİ AÇIKLADI

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaş kayısı rekoltesinin tahmini 391 bin 88 ton, kuru kayısıda tahmini rekoltenin 86 bin 39 ton olarak tespit edildiğini söyledi.

Vali Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Türkiye’nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak tahmin edildiğini ifade ederek, “2021 yılı kayısı hasadının tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya ekonomisi içerisinde kayısı üretiminin, kuru kayısı üretiminin rolü çok büyük. Çiftçilerimiz de üreticilerimiz de ve kayısı ticaretiyle uğraşan tacirlerimizde her yıl kayısı rekoltesi tahminini merakla bekliyorlar.

Kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı VİDEO

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4.2 MİLYON DEKAR ALAN

Malatya olarak yaklaşık 4 milyon 254 bin 500 dekar tarım alanımız var. Bu tarım alanları içerisinde 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. Bu da Malatya’nın toplam tarım alanlarının yüzde 20’sine tekabül ediyor. Malatya’da 2021 yılı tespitleri çerçevesinde yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacı dikili olduğu, bu ağaçlardan 7 milyon 819 bin 720’sinin meyve veren durumda olduğu tarım müdürlüğümüzün verilerinde tespit edildi.

KURU KAYISI 86 BİN 39 TON

2021 yılı için kayısı rekoltesi tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayısı rekoltesinin yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiş, yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olarak tahmin edilmekte olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 bin 158 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE'NİN KURU KAYISI REKOLTESİ YÜZDE 8,9 AZALDI

Malatya’nın üretimiyle birlikte diğer illeri ile beraber değerlendiğinde Türkiye’nin kuru kayısı rekoltesinin 2020 yılında 104 bin 254 ton iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 8,9 azalma göstererek 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.” diye konuştu.