Kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı

Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, bir önceki aya göre ise yüzde 10,4 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, mart ayında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında arttı.

Mart 2021’de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39,7 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 27,6 oranında azalış oldu.

KAPANAN ŞİRKETLERİN SEKTÖRLERE ORANI

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140’ı inşaat 123’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315’i inşaat, 218’ü imalat sektöründe gerçekleşti.