Kurulan ve kapanan şirket sayılarında azalma

Kurulan şirket sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 21,3 azalarak 8 bin 565 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına göre yüzde 21,3 azalarak 10 bin 879'dan 8 bin 565'e gerildi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 1,6 azalarak 973'ten 957'ye düştü. Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5, kapanan şirket sayısı yüzde 130,1 arttı.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3, kooperatif sayısı yüzde 8,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40,2 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,9 arttı.

GEÇEN YILA GÖRE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 204,5 AZALDI

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 204,5, kooperatif sayısı yüzde 118,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155,4 yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 130,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 445,5 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,4 azaldı.

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 707 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sını limitet şirketler, yüzde 13,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Nisanda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878'i ticaret, 1474'ü imalat ve 1011'i inşaat sektöründe yer aldı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 71'i İran, 46'sı Suriye ortaklı oldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.