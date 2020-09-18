Kurulan ve kapanan şirket sayısı ağustosta azaldı

Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352, kapanan şirket sayısı yüzde 17,54 azalarak 1.241 oldu.

Kapanan ve açılan şirket sayıları ekonominin gidişatı için önemli ipuçları veriyor. Şirketler açılış ve kapanış sırasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) o ilde faaliyet gösteren ticaret odasının siciline kayıt yaptırdıkları için veriler sürekli takip edilebiliyor.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

TOBB’un açıkladığı verilere göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza göre yüzde 8,33 azalarak 10 bin 202'den 9 bin 352'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17,54 azaldı ve 1.241 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 1.505 olmuştu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI, KAPANAN ŞİRKET SAYISINDAN FAZLA

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,6 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,65 artarak 63 bin 309, kapanan şirket sayısı da yüzde 11,78 artarak 8 bin 492 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI AZALDI

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,33, kooperatif sayısı yüzde 25, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,2 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,54, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,21 azalırken, kooperatif sayısında yüzde 611,11 artış kaydedildi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kooperatif sayısı yüzde 61,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 93,58 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 28,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,58, kooperatif sayısında ise yüzde 39,13 artış gerçekleşti.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 38,17'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 496 şirket ve kooperatifin yüzde 85,19'unu limited şirket, yüzde 13,26'sını anonim şirket, yüzde 1,52'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,17'si İstanbul'da, yüzde 9,81'i Ankara'da, yüzde 6,60'ı İzmir'de kuruldu.

TİCARET, İMALAT VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE AÇILIŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret, 1.390'ı imalat ve 1.188'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.080'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776'sı inşaat, 267'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta 144 kooperatif kurulurken bunların 71'i konut yapı, 25'i işletme, 15'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLERİN ÇOĞU IRAKLI

Geçen ay kurulan 1.037 yabancı ortak sermayeli şirketten 64'ü İran, 38'i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.