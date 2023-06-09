Kuruluşundan bugüne Merkez Bankası'nın başkanlarının listesi Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla, eski başkanların isimleri aranmaya başladı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

TCMB Başkanı Erkan'ın birikimi ile ilgili haberler paylaşılır ve yapacağı çalışmalar merakla beklenirken, bugüne kadar kuruma başkanlık yapan isimler de hatırlandı.

Bu arada, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası'nda, kuruluşundan günümüze şu başkanlar görev yaptı:

Kuruluşundan günümüze TCMB başkanları

Selahattin Çam (1931-1938),

A. Kemal Zaim Sunel (1938-1949),

Mehmet Sadi Bekter (1949-1950),

Osman Nuri Göver (1951-1953),

Mustafa Nail Gidel (1953-1960),

Memduh Aytür (1960),

İbrahim Münir Mostar (1960-1962),

Ziyaettin Kayla (1963-1966),

M. Naim Talu (1967-1971),

Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975),

Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978),

İ. Hakkı Aydınoğlu (1979-1981),

Osman Şıklar (1981-1984),

Yavuz Canevi (1984-1986),

Dr. Rüşdü Saracoğlu (1987-1993),

Dr. N. Bülent Gültekin (1993-1994),

Ş. Yaman Törüner (1994-1995),

Gazi Erçel (1996-2001),

N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006),

Durmuş Yılmaz (2006-2011),

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016),

Murat Çetinkaya (2016-2019),

Murat Uysal (2019-2020),

Naci Ağbal (2020-2021),

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023).