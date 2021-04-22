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    Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için yüzde 25 oldu

    Kurumlar vergisini 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 25 ve 2022 yılı için yüzde 23 olarak belirleyen yasa, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
    • REUTERS
    • 22.04.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:44
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    Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için yüzde 25 oldu

    Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, kurumlar vergisi kanununa geçici bir madde eklendi.

    2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 23

    Maddeye göre, halen yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için yüzde 23 olarak uygulanacak.

    Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacak.

    Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için yüzde 25 oldu #1

    1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN VERİLECEK BEYANNAMELERE YANSIYACAK

    Uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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